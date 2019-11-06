"Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!" Bursa Nilüfer Sahnesi'nde

06.11.2019 13:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:26

Cihangir Atölye Sahnesi'nde sahnelenen Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! oyunu, İtalya'da bir işçi mahallesinde iki yoksul ailenin içinde bulunduğu sıkıntılı durum üzerinden sınıf mücadelesi ve örgütlenme konularına eleştirel bir yaklaşım getiriyor. Yoksulluk içinde yaşayan bir işçi mahallesinin kadınlarının, her şeyin zamlanıp karaborsaya düştüğü, hayat pahalılığının yaşamaya imkân vermediği düzene duydukları öfkesi kitlesel bir harekete dönüşür ve kadınlar Süpermarkete gidip ya kendi belirledikleri fiyatlarla ödeme yapar ya da hiçbir şey ödemeden aldıkları mallarla evlerine dönerler. Sonrasında ise mahalle karışır. Çünkü polis mahalleyi kuşatmış ve evlere baskın yapmaya başlamıştır. Oyun, bu gelişmeleri gülmecenin eleştirel anlatımıyla ele alıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Dario Fo tüm yapıtlarında olduğu gibi, bu oyununda da kadınlar ve onların yaşamla bağlarına önemli bir yer veriyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Füsun Demirel'in dilimize kazandırdığı "Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!, kapitalizme karşı mücadele ve kadının toplumsal gücünü mizahi bir anlatımla sahneye taşıyor. Osman Özcan'ın sahne tasarımını, Onur Alagöz'ün ışık tasarımını, Berkem Seçgin'in grafiti tasarımı ve uygulamasını gerçekleştirdiği oyunda; Ece Güzel, İlker Yiğen, Kıvanç Kılınç, Onur Alagöz,Serpil Göral rolleri paylaşıyor.

Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner'in 2017 yılında kurduğu, eğitim ve sahne uygulamalarıyla tiyatroseverlerden yoğun ilgi gören Cihangir Atölye Sahnesi (CAS), yalnız kendi sahnesinde değil farklı şehirlerde de seyirci karşısına çıkmaya devam edecek..

Kaynak: Bültenler