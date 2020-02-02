Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

02.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:48
Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı

'in ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Mahallesi'ndeki Millet Caddesi ile Yunus Emre Caddesi'nin kesiştiği noktada Hasan K. yönetimindeki 35 ZLK 96 plakalı otomobil, Aykut Can Gönlü'nün (19) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Gönlü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gönlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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