Ödemiş'te, trafik kazasında 1 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Umurbey Mahallesi'ndeki Millet Caddesi ile Yunus Emre Caddesi'nin kesiştiği noktada Hasan K. yönetimindeki 35 ZLK 96 plakalı otomobil, Aykut Can Gönlü'nün (19) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Gönlü, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gönlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.