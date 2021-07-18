Ödemiş'te otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Caner A. yönetimindeki 06 FB 2240 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'ndeki Namık Kemal Caddesi ile Denizciler Sokak kesişiminde Ahmet Can K'nin (20) kullandığı 35 ARB 029 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Can K. ile arkasında bulunan Muhittin S. (21) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Ahmet Can K, ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Caner A. ise ifadesi alınmak üzere Şehit Ayhan Uzun Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp