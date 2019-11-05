Ödemiş'te organ nakline konserle dikkat çekildi

05.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:19

Ödemiş Devlet Hastanesi'nin girişimleri neticesinde organ nakline dikkat çekmek üzere Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezinde konser düzenlendi.

Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez ile kornea nakli yapılan TRT Ses Yarışmacısı birincisi Cem Cansız'ın da bulunduğu Korneanın Sesi isimli müzik grubu, Aşık Veysel'in hayatını ve türkülerini anlatan konser verildi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada Prof. Dr. Eğrilmez'in organ bağışı ile ilgili farkındalığı artırmak için konserler düzenlediğini, bugün kendisi ve grubunu Ödemiş'te ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Sait Eğrilmez, ise 109'uncu konseri Ödemiş'te verdiklerini belirterek, "Biz yüreğimizden gelenleri güzel türkülerle aktarmaya çalıştık. Kendileri organlarını bağışlamış bir topluluğuz. Diyoruz ki biz ne yaptıysak siz de aynısını yapın. Öldükten sonra toprakta kalacağına başka bedenlerde yaşasın, yaşamınız öldükten sonra da başka canlara can olsun" ifadelerinde bulundu.

Ödemiş'te gerçekleşen konser sonrasında, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi salonunda organ bağış standında vatandaşlar organ bağışında bulundular.

Kaynak: AA