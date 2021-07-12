Ödemiş'te kurban satış ve kurban kesim yerleri belli oldu
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Ödemiş'te kurban satış ve kurban kesim yerleri belli oldu

Ödemiş'te kurban satış ve kurban kesim yerleri belli oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Ödemiş'te Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı ve kesim yerleri belli oldu. Ödemiş'te kurban satışı sadece Ödemiş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda yapılacak.

Kurban kesimi de kent merkezi ve kırsal mahallelerde 10 ayrı noktada gerçekleştirilecek.

Ödemiş Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürürken kurban satış yeri ve kurban kesim noktaları da belli oldu. Ödemiş'te kent merkezinde ve kırsal mahallelerde 10 ayrı nokta kurban kesim yeri olarak belirlendi.

Buna göre Ödemiş'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Et Entegre Tesisi, Ödemiş Belediyesi Hayvan Satış yeri (Canlı Hayvan Pazarı), Kasap Hali Kurban kesim yeri, Müftülük Sitesi Kurban Kesim yeri, Birgi Mahallesi İmam Birgivi Kurban kesim yeri, Bozdağ Mahallesi Otoparkı Kurban kesim yeri, Eski Bademli Mahallesi Mezbahanesi Kurban kesim yeri, Ovakent Mahallesi Kapalı Pazaryeri Kurban kesim yeri, Eski Ovakent Mahallesi Mezbahanesi Kurban kesim yeri, Gölcük Mahallesi Belediye Hizmet Birimi'nde kurban kesimleri yapılabilecek.

Kurban satış yeri olarak belirlenen Ödemiş Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ise 13 Temmuz Salı gününden itibaren Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar Koronavirüs salgını tedbirlerine uygun şekilde faaliyet gösterecek.

Kaynak: Bültenler

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