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Mehmet Eriş, 22 Mart, Ödemiş, Güncel

Ödemiş'te bir ilk…

Ödemiş Belediyesi, 22 Mart tarihinde düzenleyeceği Otomobil Tırmanma Yarışı ile bir ilke imza atıyor.

10.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:42
Ödemiş'te bir ilk…

Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Ödemiş Gölcük güzergahında yapılacak tırmanma yarışı için otomobil tutkunlarını ilçemize bekliyoruz" dedi.

Otomobil kültürünü ve motor sporlarını her kesimden vatandaşlara tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) işbirliği ile düzenlenecek 2020 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 1. Yarışı, "Ödemiş Bozdağ Tırmanma Yarışı" olarak22 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Gölcük Mahallesi Zeytinlik mevkiinden başlayacak tırmanma yarışı, 9 kilometrelik parkurda yapılacak. Yaklaşık 30 otomobilin yer alacağı yarışlar için hazırlıkların başladığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Ödemiş'te bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tarihi, kültürü ve doğa güzellikleriyle dolu ilçemizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürürken, düzenleyeceğimiz yarış bölgemize farklı bir soluk getirecek. Yarış için gelecek ziyaretçiler göz önünde bulundurulduğunda, kent tanıtımının yanı sıra ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Eğlence ve heyecan dolu yarışma için otomobil tutkunlarını 22 Mart'ta Ödemiş'e bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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