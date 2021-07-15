Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da vatani görevini yaparken halka ateş etmediği gerekçesiyle komutanı tarafından vurularak gazi olan Emrah Çetin'i ziyaret etti.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da vatani görevini yaparken halka ateş etmediği gerekçesiyle komutanı tarafından vurularak gazi olan Emrah Çetin'i ziyaret etti.

Aksoy ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz ve Ödemiş Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Onur Er, Gazi Çetin'i evinde ziyaret etti.

Çetin ile bir süre sohbet eden Aksoy, Çetin'in 2,5 aylık bebeği Ebrar Çetin'e çeyrek altın hediyesi etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp