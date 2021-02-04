Ödemiş Kaymakamı Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ziyaret
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Ödemiş Kaymakamı Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ziyaret

04.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:38

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini ziyaret etti.

Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini ziyaret etti.

Fatih Aksoy, ziyarette, hafta başında 19 kursiyerin katılımıyla Maliye Lojmanları'ndaki dükkanda açılan ipek dokumacılığı kursu hakkında bilgi aldı.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, kursun Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteğiyle açıldığını belirtti. Kursiyerlere İŞKUR'un bir ücret de ödediğini kaydeden Gengörü, "Ödemiş'te dokuma işini ileriye götürmek adına burayı açmış olduk. Şu an için 19 kursiyerimiz ve 6 tane tezgahımız var. Zamanla burayı daha da geliştireceğiz." dedi.

Usta öğretici Semra Akgün, 26 Ağustos'a kadar sürecek kursta kaybolmaya yüz tutmuş dokumacılığı yeniden canlandıracaklarına inandığını bildirdi.

Kaymakam Aksoy, kursiyerlere başarı diledi.

Ödemiş Kaymakamı Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ziyaret
Ödemiş Kaymakamı Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ziyaret
Ödemiş Kaymakamı Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ziyaret
Ödemiş Kaymakamı Aksoy, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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