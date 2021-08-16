Ödemiş Belediyesi'nde yeni atamalar
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Ödemiş Belediyesi'nde yeni atamalar

Ödemiş Belediyesi'nde yeni atamalar
Bültenler - Haberler | Güncel

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediyenin yönetim kadrosunda yeni atamalar gerçekleştirdi. Mali Hizmetler Müdürü Nedim Öztürk belediye başkan yardımcılığına atandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından yeni atamalar yapıldı. Memur kadrosunda başkan yardımcılığı görevinde bulunan A. Aziz Özgen'in emekli olması sonrası Mali Hizmetler Müdürü Nedim Öztürk, memur kadrosunda başkan yardımcılığına atandı. Ödemiş Belediyesi'nde yasa gereği memur kadrosunda 4 adet, Meclis Üyesi kadrosunda 2 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu yer alıyor.

Öztürk'ün başkan yardımcılığına atanması sonrası Muhasebe Şefi olarak görev yapan Sami Onbaşıoğlu vekaleten Mali Hizmetler Müdürlüğü kadrosuna atandı.

Sağlık İşleri Müdürü Kadir Çavuşdere vekaleten Veteriner İşleri Müdürlüğü görevini de yürütecek.

Kaynak: Bültenler

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