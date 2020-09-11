Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı

Diyarbakır'da odasında başından tabancayla vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:21

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde odasında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Zehra E. (18), hayatını kaybetti. Jandarma genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Silvan ilçesinin kırsal Kazandağı Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Zehra E., odasına geçti. İddiaya göre bir süre sonra odadan silah sesi geldi. Odaya koşan yakınları, Zehra'yı başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ailesinin ihbarı üzerine adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zehra E., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehra E.'nin cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (6)
56: Ailesinden habersiz yada izinsiz kapı önüne dahi çıkamazken kendi canina kıyması mümkün değil bidefa o silaha elini sürmesi dahi birton dayak sebebi o bölgede
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
SİVASLI AĞIR ABİ: kim tacavüz etti bu kız canına kıydı
Yayından Kaldır
İSYAN: Kim bilir hangi akrabası tecavüz etti de canına kıydı
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Angela Merkel Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Alişan Hande Erçel Ferhat Göçer Fatih Artman
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla İsa Özer Merve Mercan Otilia Bruma Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Odasında başından vurulmuş olarak bulunan Zehra, kurtarılamadı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 14:22:28. #1.14#
title