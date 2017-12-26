Oda Müziğinde Otto. Mani Grubu Sahne Aldı

Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, hafta başı etkinliği Oda Müziği Konserleri ile Eskişehirli klasik müzik severlerle, müzik dolu gecelerde buluşmalarına devam ediyor. İki bölümden oluşan konserde ilk olarak sahneye piyano sanatçısı Eren Yahşi, Ludwig van Beethoven'in ve Frederic Chopin'in eserlerini yorumladı. Konserin ikinci bölümünde ise keman sanatçısı Canan Dalgaç, viyola sanatçısı Bilgütay Kaan Öztürk, viyolonsel sanatçısı Derya Kıraç ve piyanist Eren Yahşi birlikte sahne aldılar. Sanatçılar Gabriel Faure'nin "Piyanolu Quartet No.11, Op.15" eserini seyircilerle buluşturdular. Konser sonunda salonu dolduran müzikseverler Otto. Mani grubunu uzun süre alkışladılar.

Oda Müziği Konserleri 08 Ocak 2018 Pazartesi günü 'Arjantin Sokakları' resitali konseriyle Ergin Orbey Sahnesi'nde devam edecek.