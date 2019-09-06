Oda başkanlarından zabıtalara ziyaret

06.09.2019 15:00

Yunak ilçesindeki bazı oda başkanları, Zabıta Haftası nedeniyle zabıtalarla bir araya geldi.

Yunak Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Ramazan Yalçınkaya, Yunak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Halil Yılmaz ve Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Ayaz zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Yunak Belediyesi Zabıta Amiri Bilal Atılgan'ı makamında ziyaret etti.

Atılgan ve zabıta personeliyle sohbet eden başkanlar, zabıtaların kente verdiği hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek onlara görevlerinde başarı diledi.

Atılgan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA