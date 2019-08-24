Ocean Viking gemisinde 2 haftadır bekletilen 356 göçmen Malta'da karaya indi

24.08.2019 20:15

Ocean Viking gemisindeki 356 göçmen, yaklaşık iki haftadır Akdeniz'de bekletilmenin ardından Malta'da karaya indi. 23 Ağustos Cuma gecesi başlayan ve yaklaşık iki buçuk saat süren kurtarma operasyonunda göçmenler, 15'er kişilik gruplar halinde karaya çıktı. Göçmenler, "Teşekkürler Malta" sloganları eşliğinde çevredekiler tarafından alkışla karşılandı.



Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, söz konusu göçmenlerden 150'sini kabul edeceklerini ve Paris'in "dayanışmayı sürdürdüğünü" açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle