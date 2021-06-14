Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı
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Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ocaktan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ocaktan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kemaliye Mahallesi'nde Mustafa Alkan (52) ait iki katlı evde bulunan ocaktaki odun ateşinden sıçrayan kıvılcım tavandaki plastik kaplamayı tutuşturdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi kısa sürede evi saran yangını kontrol altına aldı.

Evin yandığını gören Mustafa Alkan'ın eşi Ayşe Alkan (52) sinir krizleri geçirdi. Alkan, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde yangın nedeniyle hasar oluştu.

Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı
Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı
Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı
Ocaktan sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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