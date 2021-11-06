ZONGULDAK (İHA) - - Ocakta unutulan tencere mahallede paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ocakta unutulan yemek mahallede yangın paniğine neden oldu. Ufak çapta meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak'ta meydana geldi. Huri Öztürk'e ait evde meydana geldi. Sahibi tarafından ocakta unutulan tencere alev alınca mutfak dolapları tutuşmaya başladı. Durumu fark eden ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.