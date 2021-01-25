Ocakta unutulan yemek evi yaktı
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Ocakta unutulan yemek evi yaktı

25.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:49
Ocakta unutulan yemek evi yaktı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu çıkan yangında tek katlı ev yandı.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu çıkan yangında tek katlı ev yandı.  

Akşam saatlerinde, Kaynaşlı ilçesi Merkez Mahalle Mavi Sokak'ta Selahattin Yılmaz'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu çıkan yangında alevler evi sardı. Yangını görenlerin haber vermesi ile Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ocakta unutulan yemek evi yaktı
Ocakta unutulan yemek evi yaktı
Ocakta unutulan yemek evi yaktı
Ocakta unutulan yemek evi yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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