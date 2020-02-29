Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu
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Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu

Kuşadası'nda yemeği ocakta unutan ev sahibi çevreden yetişen komşuları olmasa büyük bir faciaya yol açıyordu.

29.02.2020 22:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:37
Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu

'nda yemeği ocakta unutan ev sahibi çevreden yetişen komşuları olmasa büyük bir faciaya yol açıyordu.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, pişirdiği yemeği ocakta bırakan ev sahibi, ocağın açık olduğunu unutarak evden çıktı. Şehir merkezindeki apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağından alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan itfaiyeye verirken, bir yandan da yangın tüpleriyle eve girerek, giderek artan alevlere müdahale ederek, yangını itfaiye gelmeden kontrol altına aldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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