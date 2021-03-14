Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü
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Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü

14.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:34

Kütahya'da Suriye uyruklu 4 gencin kaldığı evde ocakta unutulan patates kızartması nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede mutfağı sardığı yangında, gençler canlarını zor kurtarırken, dumandan etkilenen 1 kişi ise tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Saray Mahallesi Konak Sokak'ta Suriye uyruklu 4 gencin kaldığı binanın zemin katında, gece yarısı ocakta unutulan patates kızartması yüzünden yangın çıktı. Etkisini artıran yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı.

Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü

MUTFAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen 1 kişi ambulanslaKütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrası mutfak kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde kalanlardan Mustafa Mandalavi, yangın sonrası, "Mutfakta patates kızartırken bir anda yangın çıktı. Söndürmek isterken elimi yaktım" dedi.

Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü
Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü
Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü
Haber Yorumları (1)
TÜPÇÜ FARUK: Patates kızartmasını yiyebilmişler mi bari ?
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