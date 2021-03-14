Ocakta unutulan patates kızartması yüzünden çıkan yangında mutfak küle döndü

Kütahya'nın Saray Mahallesi Konak Sokak'ta Suriye uyruklu 4 gencin kaldığı binanın zemin katında, gece yarısı ocakta unutulan patates kızartması yüzünden yangın çıktı. Etkisini artıran yangın kısa sürede tüm mutfağı sardı.

MUTFAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen 1 kişi ambulanslaKütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın sonrası mutfak kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde kalanlardan Mustafa Mandalavi, yangın sonrası, "Mutfakta patates kızartırken bir anda yangın çıktı. Söndürmek isterken elimi yaktım" dedi.