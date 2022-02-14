Ocak ayının en çok satan konsolları ve oyunları açıklandı
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Konsol satışları Ocak 2022'de dünya genelinde arttı, ancak oyunlar ve aksesuar satışları konsol satışlarına oranla düşüş yaşadı. Ocak 2022'de en çok satan konsol ve konsol oyunları açıklandı.
Playstation 5 Ocak 2022 tarihinde en çok satan oyun konsolu olurken Pokemon Legends Arceus ise en çok satan konsol oyunu oldu. Xbox Series konsolları ikinci sırada yer alırken Nintendo ise satış grafiğinde en üst noktasından üçüncü sıraya düştü.
Ocak 2022'deki toplam konsol harcamaları yüzde 22 artarak 390 milyon dolara ulaştı. Ocak 2009'daki 447 milyonluk satıştan bu yana en çok satan Ocak ayı oldu.
- PlayStation 5
- Xbox Series
- Nintendo Switch
- Pokemon Legends Arceus
- COD Vanguard
- Monster Hunter Rise
- Madden 22
- God Of War (2018)
- Spider-Man Miles Morales
- FIFA 22
- Mario Kart 8
- Rainbow Six Extraciton
- Battlefield 2042
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- Call of Duty: Vanguard
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Madden NFL 22
- FIFA 22
- Rainbow Six: Extraction
- Call of Duty: Vanguard
- Madden NFL 22
- Far Cry 6
- Battlefield 2042
- Halo: Infinite
- Pokemon Legends: Arceus
- Mario Kart 8
- Pokemon: Brilliant Diamond/Shining Pearl
- Mario Party Superstars
- Animal Crossing: New Horizons