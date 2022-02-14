Ocak ayının en çok satan konsolları ve oyunları açıklandı

Playstation 5 Ocak 2022 tarihinde en çok satan oyun konsolu olurken Pokemon Legends Arceus ise en çok satan konsol oyunu oldu. Xbox Series konsolları ikinci sırada yer alırken Nintendo ise satış grafiğinde en üst noktasından üçüncü sıraya düştü.

Ocak 2022'deki toplam konsol harcamaları yüzde 22 artarak 390 milyon dolara ulaştı. Ocak 2009'daki 447 milyonluk satıştan bu yana en çok satan Ocak ayı oldu.

EN ÇOK SATAN KONSOLLAR

PlayStation 5 Xbox Series Nintendo Switch

EN ÇOK SATAN KONSOL OYUNLARI

Pokemon Legends Arceus COD Vanguard Monster Hunter Rise Madden 22 God Of War (2018) Spider-Man Miles Morales FIFA 22 Mario Kart 8 Rainbow Six Extraciton Battlefield 2042

EN ÇOK SATAN PLAYSTATION 5 OYUNLARI

Call of Duty: Vanguard Marvel's Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22 FIFA 22 Rainbow Six: Extraction

EN ÇOK SATAN XBOX SERIES OYUNLARI

Call of Duty: Vanguard Madden NFL 22 Far Cry 6 Battlefield 2042 Halo: Infinite

EN ÇOK SATAN NINTENDO SWITCH OYUNLARI