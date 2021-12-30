Ocak Ayı Prime Gaming LoL Kapsülü Ne Zaman Verilecek?

Amazon Prime Gaming'in yeni League of Legends kapsülünü hemen alabilirsiniz.

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Geçtiğimiz aylarda sadece bir kostüm veren Amazon Prime Gaming, League of Legends ile yaptığı anlaşma sonucu artık birbirinden farklı 5 hediyeyi içeren bir kapsülü, Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz veriyor. En son Aralık ayının (30 Kasım) kapsülünü veren Prime Gaming, Ocak ayının kapsülünü de bugün ücretsiz olarak verdi. Kapsül aşağıdaki hediyeleri barındırıyor:

650 RP

1350 RP'lik kalıcı kostüm (1 adet)

200 Turuncu Öz

5 Şampiyon

2 adet 1. seri Ebedi

30 günlük XP takviyesi

LoL kapsülü ve diğer oyunlara ait eşyaları Prime Gaming'e üye olarak alabilirsiniz. Üye olmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

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