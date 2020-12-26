Objektiflere alışamadı, böyle saklandı

Rus model Irina Shayk, ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen üç yaşındaki kızı Lea de Seine Shayk Cooper ile çıktığı gezintide görüntülendi.

Rus model Irina Shayk, ABD'li oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen üç yaşındaki kızı Lea de Seine Shayk Cooper ile çıktığı gezintide görüntülendi.

34 yaşındaki model ve kızı New York sokaklarında dolaştı. Bir örnek montlar giyen anne kızı yolda yürürken, fotoğrafçılar da onların peşini bırakmadı.

Minik Lea, aslında dünyaya geldiğinden beri objektifler ve kameralar karşısında olmasına rağmen görünüşe göre her anının takip edilmesinden hoşlanmıyor.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Lea, birkaç kez annesinin uzun montunun eteklerinin arkasına saklanmaya çalıştı. Bir ara da montun arkasından objektiflere gülümsemeyi de ihmal etmedi.

Irina Shayk ile Bradley Cooper, yaklaşık dört yıl süren bir birliktelik yaşadı. Bu süreçte Lea adını verdikleri bir kız çocukları da dünyaya geldi.

Bir dönem çiftin nişanlandığı haberi de duyuldu. Fakat Shayk ve Cooper, evlenmek yerine ayrılığı tercih ettiler.

Minik Lea, genellikle annesi Irina ve anneannesi Olga Shaykhlislamova ile birlikte yaşıyor. Bradley Cooper da kızıyla sık sık görüşüyor. Baba- kız birlikte vakit geçirdiklerinde sokaklarda görüntüleniyor.

Kaynak: Hürriyet