- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi
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- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi

22.10.2020 10:20 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:04

- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi ABD'de Başkanlık seçimlerine iki hafta kala eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti'nin başkan adayı Jeo Biden için sahaya inerek oy istedi.

- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi

PHILADELPHIA - ABD'de Başkanlık seçimlerine iki hafta kala eski ABD Başkanı Barack Obama, Demokrat Parti'nin başkan adayı Jeo Biden için sahaya inerek oy istedi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine 14 gün kala iki başkan adayı Donald Trump ve Jeo Biden arasındaki seçim yarışı kıyasıya devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Barak Obama, Başkan Donald Trump ile televizyonda katılacağı tartışma programına hazırlanmak için seçim çalışmalarına ara verdiğini açıklayan ve 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden'a destek olmak için Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde seçmenlerle bir araya geldi.

Obama'dan Trump'a: "Amerika'ya liderlik etmekte yetersiz ve ilgisiz"

Siyahi politikacı ve cemaat liderleriyle bir araya geldikten sonra açık hava etkinliğinde konuşan Obama seçmenleri 3 Kasım seçimlerine katılmaya çağırırken, Trump'ın korona virüs salgını konusundaki tutumunu, ırksal huzursuzluğa verdiği tepkiyi ve işsizlik konusundaki temel uyumsuzluğa değinerek sert açıklamalarda bulundu. Obama, Trump'ı ülkenin karşı karşıya olduğu korona virüs salgını döneminde Amerika'ya liderlik etmekte yetersiz ve ilgisiz kaldığını ifade etti.

"Kendisi ve arkadaşlarından başka kimseye yardım etmedi, ilgi göstermedi" diyen Obama, "Bu bir realite şovu değil. Bu gerçek ve işi ciddiye almadı ve daha sonra da sonuçlarıyla yaşamak zorunda kaldık. Joe Biden'ın yeteneğine ve yardımcısı California Senatörü Kamala Harris'in ülkeyi bu karanlık zamanlardan çıkarmasına ve daha iyi inşa etmemize yardımcı olacağına inanmanızı istiyorum" diye konuştu.

Obama 35 dakikalık konuşmasının çoğunda Trump'a yüklenerek, "Sadece kendisiyle ilgileniyor. İşi ciddiye almaktan aciz, Amerika iyi ve nezih bir ülke, ancak o kadar çok saçmalık ve gürültü gördük ki bazen hatırlamak zor oluyor. Önümüzdeki 14 günde ne yapacağımız on yıllar boyunca önemli olacak. Son 10 yıldır iki hafta içinde geliyor dedikleri plan nerede. Obamacare'in yerini alacak bu harika dedikleri plan nerede" dedi.

Trump'ın "Onu desteklemeyen herkese" hakaret ettiğini belirten Obama, Biden'ın empati ve ahlakına kefil olduğunu söyledi. Obama, "Diğer insanları zalim, bölücü ve ırkçı olmaya teşvik ediyorlar. Daha önce hiç olmadığı kadar oy kullanmalıyız ve şüpheye asla yer bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.

- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi
- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi
- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi
- Obama, Joe Biden için sahaya inerek oy istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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