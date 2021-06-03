Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna yanıt: Silahlanmaya daha fazla harcama yapmamız gerekebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna yanıt: Silahlanmaya daha fazla harcama yapmamız gerekebilir

Obama'dan 'Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?' sorusuna yanıt: Silahlanmaya daha fazla harcama yapmamız gerekebilir
Haberler.com - Haberler | Dünya

Eski ABD Başkanı Barack Obama, "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna, "Böyle bir durumda silahlanmaya daha fazla harcama yapmamamız gerektiği konusu gündeme gelebilir" şeklinde yanıt verdi. Yeni dinlerin de ortaya çıkabileceğine vurgu yapan Obama, "Kim bilir ne tür tartışmalara gireriz" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt geldi. The Ezra Klein Show'a katılan Obama, dünya dışı yaşama dair somut kanıtların küresel toplumu temelden değiştireceğini savundu.

"YENİ DİNLER ORTAYA ÇIKAR"

Kendi siyasi görüşünde bir değişiklik yaşanmasını beklemediğinin altını çizen Obama, "Böyle bir durumda silahlanmaya daha fazla harcama yapmamamız gerektiği konusu gündeme gelebilir. Yeni dinler ortaya çıkar. Kim bilir ne tür tartışmalara gireriz" ifadelerini kullandı.

"TAM OLARAK NE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Obama, hükümetin açıklayamayacağı UFO gözlemleri olduğunu doğrulamış ve "Tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz" demişti. Obama'ya 51'inci Bölge ve orada uzaylı varlıklarının saklandığı yönündeki iddialar da sorulmuş eski başkan uzaylıların ve uzay gemilerinin gizli bir deposu olduğuna dair uzun süredir devam eden söylentileri şaka yollu bir şekilde reddetmişti. Obama konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda "İşin doğrusu şu; gökyüzünde nesnelerin görüntüleri ve kayıtları var ve biz onların tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz" ifadesini kullanmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Pentagon'un internette viral olan UFO görüntülerini kabul etmesi sonrası önce eski ABD Başkanı Obama daha sonra Beyaz Saray'dan çok konuşulacak açıklamalar gelmişti. Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ve raporu beklediklerini kaydetmişti.

Cesareti yürekleri ağza getirdi! Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti
Cesareti yürekleri ağza getirdi! Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti
Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor
Koca şehir bu kadını konuşuyor! Çırılçıplak şekilde kanalizasyonda dolaşıyor, yakınları yer altına yemek bırakıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ali Babacan Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Acun Ilıcalı İlker Kaleli
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna yanıt: Silahlanmaya daha fazla harcama yapmamız gerekebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:58:45. #1.14#

title