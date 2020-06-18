O ünlü isimler cenazesine gelemeyecek
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O ünlü isimler cenazesine gelemeyecek

Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan sanatçı Kuşum Aydın, Youtube'da katıldığı ''Sansürsüz'' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu şu sözleriyle anlattı : '

O ünlü isimler cenazesine gelemeyecek
18.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:51

VASİYETİNİ AÇIKLADI

'Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler. Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma dedim ki ''Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum'' dedi.

YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTEYENLERİ ANLAMIYORUM

TÜRKİYE'DEN BAŞKA YERDE YAŞANMAZ

Uzun bir süre Almanya'da yaşayan Kuşum Aydın, yıllar sonra Youtube'da katıldığı programda şu itiraflarda bulundu : ' 'Türkiye'den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Benim hayalim Bodrum'da yaşlanmak. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok!''

Kaynak: Carmedya.com

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