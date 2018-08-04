O Ses Türkiye Yarışmacısı Tuğba Çarpan Şarkı Söyleyerek Doğum Yaptı

2004 yılında O Ses Türkiye'ye katılan ancak jüri üyelerinin dönmemesiyle üzüntü yaşayan İzmirli Tuğba, sahnedeki şarkı söyleme istediğini doğum masasında da sürdürdü. 41 haftalık hamile Çarpan, İzmir'de doğuma alındı. Çalışanların ve Doktoru Emin Hagverdiyev ilgisinden memnun kalan ve rahat bir doğum süreci geçiren anne adayı, doğumundan birkaç dakika önce sağlık çalışanlarına armağan olarak 'Keskin Bıçak' şarkısını seslendirdi.

PERSONELLER ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Hagverdiyev ve ekip üyesi sağlık personelleri de şarkıya eşlik etti. Bu mutlu ve neşeli atmosferdi doğum normal yolla doğum yapan 27 yaşındaki Tuğba Çarpan, 2 kilo 749 kilo nur topu gibi 'Tanem Nesrim' adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

DOKTORUMA ŞARKI HEDİYE ETTİM

Epiduraldoğum yönteminin kullanılmasının kendisini doğum sırasında çok rahatlattığını anlatan Tuğba Çarpan, "O Ses Türkiye'de bambaşka bir heyecan vardı. Doğumum sırasında doktorum Hagverdiyev ve diğer sağlık personelleri benim ile çok ilgilendi. Bir yandan ıkınırken bir yandan da şarkı söyledim. Doğumum çok iyi geçti. Hem doktoruma hem de hastane personeline ödül anlamında bir şarkı söylemek istedim. Çok da güzel oldu" dedi.

ŞARKI SÖYLEMEK ANNE ADAYLARINI RAHATLATIYOR

Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emin Hagverdiyev ise, şarkılı doğumun kendileri için de farklı bir tecrübe olduğunu belirterek, "Şarkı söylemek anne adaylarını rahatlatıyor. Bunun en iyi örneğini Tuğba ile canlı canlı yaşadık. Bundan sonraki hastalarıma da önereceğim" diye konuştu.