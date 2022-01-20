O Ses Remzi kimdir? sorusu O Ses Türkiye izleyicileri tarafından merak edildi. Remzi Fatih Tatlıdil söylediği şarkısı ile izleyenleri hayran bıraktı. O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen O Ses Türkiye Remzi kimdir? Remzi Fatih Tatlıdil kimdir, kimin takımında? O Ses Remzi nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Remzi kimdir? Remzi kimin takımında? Detaylar haberimizde…

Remzi Fatih Tatlıdil kimdir sorusu gündem oldu. O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen ve performansıyla izleyenleri mest eden O Ses Türkiye Remzi kimdir? Remzi Fatih Tatlıdil kimdir, kimin takımında? O Ses Remzi nereli, kaç yaşında, mesleği ne? O Ses Remzi kimdir? Remzi kimin takımında? Ayrıntılar haberimizde…

O SES TÜRKİYE REMZİ KİMDİR?

O Ses Türkiye'de yarı finale yükselen Remzi'nin tam adı, Remzi Fatih Tatlıdil'dir. Remzi, Oğuzhan Koç'un takımındadır. "Kovyer Kendini" şarkısı ile ilk turda jürinin karşısına çıkmıştır.

REMZİ FATİH TATLIDİL KİMDİR?

Remzi Fatih Tatlıdil, 29 yaşındadır. Bursa'da yaşamaktadır. Bursa'da yaklaşık sekiz yıldır anaokulunda müzik öğretmenliği yapımaktadır. Hayalinde hep müzik öğretmeni olmak olduğunu, fakat hangi okulda, hangi yaş grubuna öğretmenlik yapacağına dair tereddüt yaşadığını söylemiştir. O Ses Türkiye'ye katılmasının sebebi olarak sağlık problemleri olan ablası ve yeğeninin ısrarları için olduğunu ve onlar için elinde geleni yapacağını belirtti.

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