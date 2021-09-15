O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu değişiyor! Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü - Haberler Magazin
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O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu değişiyor! Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda değişiklikler yapılacak. Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda değişiklik yapacağını söyleyen Ilıcalı, aklındaki ismi de açıkladı.

"HADİSE YENİ SEZONDA OLMAYACAK"

2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Hadise'nin yeni sezonda olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil" dedi.

"OĞUZHAN KOÇ'U O SES TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRIYORUM"

Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki isimden bahseden Acun Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullandı.

Başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç, daha önce TV8'de Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile 3 Adam isimli programı sunmuştu.

Acun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruzAcun Ilıcalı: O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz

O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu değişiyor! Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: O Ses Türkiye'nin jüri kadrosu değişiyor! Acun Ilıcalı, Hadise'nin yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü - Haberler Magazin
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