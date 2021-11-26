O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? O Ses Türkiye yeni bölümleri Cuma mı Cumartesi mi?

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu. 10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başlandı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

O Ses Türkiye her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Yeni bölümleri her Cumartesi yayınlanıyor. Fakat bazen özel bölümleri ile farklı günlerde yayınlandığı olabiliyor. Mesela 26 Kasım Cuma bugün O Ses Türkiye Masterchef bölümü ekranlara gelecektir.

26 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 - O Ses Türkiye

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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