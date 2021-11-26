O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? O Ses Türkiye yeni bölümleri Cuma mı Cumartesi mi? - Haberler
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O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? O Ses Türkiye yeni bölümleri Cuma mı Cumartesi mi?

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O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? O Ses Türkiye yeni bölümleri Cuma mı Cumartesi mi?

O Ses Türkiye yeni bölümü ne zaman merak ediliyor. Bugün Masterchef O Ses Türkiye özel bölümü ile ekranlara gelmişti. Bunun akabinde izleyiciler, O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? O Ses Türkiye yeni bölümleri Cuma mı Cumartesi mi? merak etti. Detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz...

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayımlanan şarkı yarışması programının Türkiye versiyonu. 10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye'de Show TV'de yayımlanmaya başlandı ve 14 Mart 2012 tarihinde Show TV'ye veda etti. O Ses Türkiye ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

O Ses Türkiye her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor. Yeni bölümleri her Cumartesi yayınlanıyor. Fakat bazen özel bölümleri ile farklı günlerde yayınlandığı olabiliyor. Mesela 26 Kasım Cuma bugün O Ses Türkiye Masterchef bölümü ekranlara gelecektir.

26 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 - O Ses Türkiye

20:00 - Kırmızı Oda

00:15 - Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

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