O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi

30.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:43
O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi

Başarılı sunucu Saadet Özsırkıntı'nın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kim sorusunu araştırıyor. Sunuculuğu ile dikkat çeken isim, özellikle O Ses Türkiye programında sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı programına konuk olarak katılacak olan Saadet Özsırkıntı kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü sunucu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Özsırkıntı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı'dır. Özsırkıntı, Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı.

Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi
Saadet Özsırkıntı

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında da bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Seyit Torun Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Can Yaman Enis Arıkan Hande Erçel Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:43:32. #1.14#
title