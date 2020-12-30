O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi

Başarılı sunucu Saadet Özsırkıntı'nın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Kullanıcılar, O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kim sorusunu araştırıyor. Sunuculuğu ile dikkat çeken isim, özellikle O Ses Türkiye programında sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı programına konuk olarak katılacak olan Saadet Özsırkıntı kim sorusu gündemde sıkça yer alan sorulardan biridir. Ünlü sunucu, televizyon dünyasındaki başarıları ile dikkatleri çekmiştir. Özsırkıntı hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı hayatı ve biyografisi

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı'dır. Özsırkıntı, Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı.

Dil eğitimi için İngiltere'ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Saadet Özsırkıntı

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında da bulunuyor.