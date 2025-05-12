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O Ses Türkiye Eren kimdir? Eren Can Çadrcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O Ses Türkiye Eren kimdir? Eren Can Çadrcı kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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O Ses Türkiye finalinde Eren'in kaçıncı olacağı merak ediliyor. Sevilen yarışmacılar arasında yer alan Eren'in seçtiği şarkılar da çok konuşuldu. Peki, O Ses Türkiye Eren kimdir? Eren Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O Ses Türkiye 2025 sezonunda sesiyle dikkatleri üzerine çeken Eren Can Çadırcı, sokak müzisyenliğinden Türkiye'nin en büyük sahnelerinden birine uzanan etkileyici bir yolculuğun kahramanı oldu. Peki, O Ses Türkiye Eren kimdir? Eren Can kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O SES TÜRKİYE EREN KİMDİR?

Aslen İstanbullu olan Eren Can, uzun süredir Beşiktaş sahilinde sokak müzisyenliği yapıyor. Sahilde gitarı ve mikrofonuyla kendi halinde söylediği şarkılarla tanınan Çadırcı, sosyal medyada paylaşılan performans videolarıyla dikkat çekti. Doğal sesi, yalın yorumu ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağ, onu kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine kavuşturdu.

Eren Can Çadırcı, müziğe olan bağlılığını çocuk yaşlardan beri taşıyan bir isim. Oyuncaklar yerine müzik aletlerine ilgi duyan ve hayatının her evresinde müzikle ayakta kalan Eren Can, kendi deyimiyle "sokakta doğan şarkılarla" büyüdü. Şimdi ise sokakta yakaladığı melodileri Türkiye'nin dört bir yanındaki dinleyicilerle buluşturuyor.

Yarışma boyunca müzikal çizgisinden ödün vermeyen Çadırcı, özellikle "Islak Islak" performansıyla yarı finalde sergilediği duygusal yorumuyla gönülleri fethetti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu performans, onun final yolculuğunu perçinleyen anlardan biri oldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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