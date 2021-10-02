O Ses Türkiye arka sunucusu kim? O Ses Türkiye hostesi kimdir?

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O SES TÜRKİYE ARKA SUNUCUSU KİM?

O Ses Türkiye'de jüri üyeleri ve Acun Ilıcalı'nın dışında araştırılan isimlerden biri de arkada yer alan sunucu. Uzun süredir Acun Ilıcalı'nın programlarında yer alan o isim, Saadet Özsırkıntı'dır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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