O sarı taksilerin nazar boncuğu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, İzmir'in tek kadın taksicisi Sevim Kaykaç'ı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde yalnız bırakmadı. Anık, Kaykaç'a çiçek verdi, "Sizinle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

İzmir'in tek kadın taksicisi Sevim Kaykaç, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sürpriz yaşadı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, Kaykaç'ı görev yaptığı İzmir Otogar Taksi Durağı'nda ziyaret etti, çiçek vererek kutladı.

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Celil Anık, Sevim Kaykaç'ın İzmir taksicilerinin nazar boncuğu olduğunu söyledi. Anık, "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Mesleğimizi başarıyla temsil ediyor, müşterilerine yaklaşımı ve trafikteki örnek davranışları nedeniyle övgü topluyor. İzmir'de daha çok kadın taksicinin olmasını istiyoruz. Bu mesleği yapmak isteyen her kadına destek olacağız" dedi.

5 YILDIR DİREKSİYON BAŞINDA

Bir çocuk annesi Sevim Kaykaç da, Celil Anık'a teşekkür etti. Kaykaç, "Araba kullanmayı çok seviyordum. Şoförlük için gereken tüm belgeleri almıştım. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın kadın taksi şoförü projesi sayesinde bu işe başladım. Yaklaşık 5 yıldır taksiciyim. Başkanımız beni her zaman destekledi ve cesaretlendirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde beni bir kez daha mutlu etti" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı