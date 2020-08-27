Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
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Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kent genelinde korona virüsle mücadelede topyekün bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor" dedi.

Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
27.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:13

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonun da Kadın el emeği ürünleri tanıtım ve satış aracının lansmanı, il müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programla yapıldı. Kovid- 19 tedbirleri kapsamında, söz konusu program Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, telekonferans yöntemi ile katılarak, Edirneli kadınlara başarılar diledi.

"VAKA SAYILARIMIZ ÇOK MAKUL SEVİYEDE"

Lansman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayana Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Edirnelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının göstermiş olduğu çabayla, gayretle, tüm siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf kuruluşlarımızın, herkes şu anda Edirne'de korona virüsle mücadele de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu çabanın da gayretin sonucu olarak da şunu söyleyebilirim ki, vaka sayılarımızı çok makul sayılar içerisinde tutma imkanımız oluyor. Ancak bunların asla gevşemeye sebebiyet verdirmemesi lazım. Korona virüsle mücadelede süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi sürekli, hiç bıkmadan, usanmadan devam ettirelim ki, bugüne kadar sergilemiş olduğumuz o trendin aynısını devam ettirebilmiş olalım" dedi.

Kaynak: İHA

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