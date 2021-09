'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi

YENİ TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sonra geçen mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. O artık sarı saçlıydı. Geçen hafta katıldığı etkinlikte de sadece saç rengiyle değil giyim tarzıyla da bakışları üzerinde topladı.

GENÇ KUŞAĞIN YILDIZLARINDAN

Genç kuşağın başarılı müzisyenlerinden Billie Eilish, geçen hafta düzenlenen MET Gala gecesinin en çok dikkat çeken konuklarından biriydi. Bunun en önemli nedeni de değiştirdiği giyim tarzı ve saç şekliydi elbette.

ELBİSEYLE YÜRÜMEK KOLAY OLMADI

Eilish, kırmızı halıya masal prenseslerini andıran uçuk pembe renkli tül bir elbiseyle çıktı. Elbisenin kabarık etekleriyle yürümek ve hatta oturmak için de birkaç kişiden yardım aldı. Bu arada kısalttığı saçlarıyla da eski ekol Hollywood şıklığını yansıttı genç şarkıcı.

ÜÇ KIYAFET DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra etkinlik sırasında da farklı bir kıyafet giydi. Bu kez tercihi bordo renkli derin yırtmaçlı ve pelerinli yine uçuşan etekleriyle dikkat çeken bir elbise oldu. Eilish'in bu elbisesinin en önemli özelliği ise sağ bacağının üst kısmındaki dövmeyi gözler önüne seren derin yırtmacıydı.

"DÖVMEYİ ASLA GÖRMEYECEKSİNİZ" DEMİŞTİ

Görünüşe göre daha geçen yıl bir röportajda bu dövmeyi kimsenin görmeyeceğini söyleyen Eilish, fikrini değiştirmişti. Eilish, geçen yıl Vanity Fair'e verdiği röportajda bu dövmesiyle ilgili olarak "Asla görmeyeceksiniz" diye konuşmuştu. Fakat gala gecesinde o dövmeyi gözler önüne serdi.

GECEYİ SİYAH ELBİSEYLE TAMAMLADI

Eilish, galanın ardından düzenlenen partide ise bu kez üst kısmı transparan siyah mini bir elbise giydi.

194 MİLYONDAN FAZLA DİNLENDİ

2001 ABD Los Angeles doğumlu Billie Eilish müzik dünyasının genç yıldızlarından biri. İlk teklisi Ocean Eyes ile bir anda dikkatleri üzerine çeken Eilish'in bu şarkısı 2019 yılında dijital müzik platformunda 194 milyondan fazla kez dinlendi.

GRAMMY ÖDÜLLERİNİ EVİNE GÖTÜRDÜ

Aynı yıl çıkardığı "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" adlı albümü on beş ülkede bir numaralı albüm oldu. Aynı albümde yer alan "Bad Guy" adlı şarkısı da birçok ülkede bir numaralı şarkı haline geldi. 62. Grammy Ödülleri'nde altı dalda aday gösterilip beş dalda ödülü evine götürdü.

ANNE VE BABASI OYUNCU

Tam adı Billie Eilish Pirate Baird O'Connell olan genç şarkıcının annesinin oyuncu ve senarist Maggie Baird, babasının da oyuncu Patrick O'Connell olduğunu hatırlatalım.

