Netflix'in 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı
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Netflix'in 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı

Netflix'te 9 Eylül'de tüm dünyada yayına girecek olan 'Cuties' filmi, fragmanı yayınlandığı günden beri pedofiliyi çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki alıyordu. Geçen haftaki RTÜK kararının ardından film bugün Netflix Türkiye kataloğundan çıkarıldı.

07.09.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:23

Netflix, RTÜK'ün geçen hafta yaptığı uyarı sonrası çocukları metalaştırdığı ve pedofiliye özendirdiği gerekçesiyle eleştirilen 'Cuties' filmini katalogdan çıkardı. Film Türkiye'de yayınlanmayacak.

RTÜK ÇAĞRI YAPMIŞTI

Radyo, Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Netflix'e filmin katalogdan çıkarılması çağrısı yapmıştı. RTÜK, müzakereler sonucunda bahse konu yapımla Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar vermişti.

9 EYLÜL'DE YAYINA GİRECEKTİ

9 Eylül'de tüm dünyada yayına girecek olan 'Cuties' filmi, Türkiye kataloğundan çıkarıldı. Böylece film Türkiye'de gösterilmeyecek.

Netflix'in 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı

Kaynak: İHA

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