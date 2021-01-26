"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı
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"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

26.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:19

90'lı yılların efsane şarkıcısı Şahsenem, 20 yıl sonra müzik piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Aldığı kilolardan kurtulmak için estetik merkezine giden ünlü şarkıcı iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Yorumu ve güzelliği ile 90'lı yıllara damga vuran başarılı şarkıcı Şahsenem, oğlunu büyütmek için köşesine çekilmişti. Şimdilerde yurt içi ve dışı gelen teklifleri değerlendirmeye alan şarkıcı, ilk iş eski formuna dönmek için zayıflama kampına girmek oldu.

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

Aldığı fazla kiloları dikkatlerden kaçmayan Şahsenem, gittiği estetik merkezinde iddialı pozlar verdi.

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

52 yaşındaki şarkıcıyı hayranları bu haliyle tanımakta zorlandı.

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

Şahsenem, 1996 yılında "O Bu Gece Gelecek" ve "Gözyaşlarım Anlatır" şarkılarıyla hayatımıza girmişti.

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

Sanatçı, 11 yıldır sahnelerden uzak.

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

Şarkılarını bir dönem her yerde dinlenmekten keyif aldığımız Şahsenem, verdiği bir röportajda Türkiye'ye geliş serüvenini ise şöyle anlatmıştı;

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

"Türklerin özünden geliyorum ben, Özbekistan'dan. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, oyuncu ve Özbekistan'ın tanınmış devlet sanatçısıydım. 1991, Özbekistan'da zirve yaptığım yıldı. Özbek pop sanatçısı Batır Zakirov adına düzenlenen yarışmada birinci olduktan sonra yepyeni bir tarz oluşturmuştum."

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

"Özbek halk ve sanat müziklerini modernleştirerek, Batı sentezi sunuyordum. Hayalim yurtdışına açılıp tanınmış bir sanatçı olmaktı. Kendim de öz Türk olduğumdan bunun için Türkiye'yi seçtim. 1992 yılında Adana'daki Türk Ocakları bir aylık bir turne için bizi buraya davet etti. Turne bitti, herkes gitti ve bir tek ben İstanbul'da kaldım."

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

"Burada bir şeyler yapmak istiyordum. O yüzden de 4 yıl boyunca şarkı söylemedim. Türk halkını tanıyıp Türkçeyi öğrenmeye karar verdim. Dili en iyi sokakta insanların içinde öğrenirsiniz. Özbekistan'ın meşhur sanatçısıydım ama Türkiye'de bir hiçtim ve kimse beni tanımıyordu. O 4 yılda Türkçeyi ve buradaki hayatı öğrendim. Çok zordu çünkü sanatçı olarak doğmuştum, şarkı söylemiyordum."

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

Şahsenem, 1996'da ise Klip Müzik Yapım'la sözleşme imzalıyor. İlk albüm "Seyyah" için çalışmaya başlıyorlar. Sanatçı o dönem büyük zorluk çektiğini itiraf ediyor:

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

"90'lardı ve Türkçe pop müziği patlamıştı. 'Bu Özbek kızı Özbekçe mi söyleyecek?' deyip albümün tutmayacağını düşünüyorlardı. Oysa muhteşem bir albüm yapmıştık. O zamanlar sanatçılara çok büyük yatırımlar yapılırdı. Bana inandılar. Ve albüm milyonlarca kişi tarafından dinlendi."

'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı
'O Bu Gece Gelecek' şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı
Haber Yorumları (4)
YER ÇEKİMİ DEVREDE: Kadınların yaşı gittikçe kafalarda gidiyor
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RÜKNETTİN DEDİŞKOM: Seninde benim gibi ahın gitmiş vahın kalmış. Sende nereden çıktın çabuk o göbeği erit hehhe
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KOT: Klip ile müstehçenliği harmanlayan nacizane bie kişilikti.
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