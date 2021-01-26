"O Bu Gece Gelecek" şarkısıyla hayatımıza girmişti! Cesur pozlar veren Şahsenem çok iddialı

Yorumu ve güzelliği ile 90'lı yıllara damga vuran başarılı şarkıcı Şahsenem, oğlunu büyütmek için köşesine çekilmişti. Şimdilerde yurt içi ve dışı gelen teklifleri değerlendirmeye alan şarkıcı, ilk iş eski formuna dönmek için zayıflama kampına girmek oldu.

Aldığı fazla kiloları dikkatlerden kaçmayan Şahsenem, gittiği estetik merkezinde iddialı pozlar verdi.

52 yaşındaki şarkıcıyı hayranları bu haliyle tanımakta zorlandı.

Şahsenem, 1996 yılında "O Bu Gece Gelecek" ve "Gözyaşlarım Anlatır" şarkılarıyla hayatımıza girmişti.

Sanatçı, 11 yıldır sahnelerden uzak.

Şarkılarını bir dönem her yerde dinlenmekten keyif aldığımız Şahsenem, verdiği bir röportajda Türkiye'ye geliş serüvenini ise şöyle anlatmıştı;

"Türklerin özünden geliyorum ben, Özbekistan'dan. Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu, oyuncu ve Özbekistan'ın tanınmış devlet sanatçısıydım. 1991, Özbekistan'da zirve yaptığım yıldı. Özbek pop sanatçısı Batır Zakirov adına düzenlenen yarışmada birinci olduktan sonra yepyeni bir tarz oluşturmuştum."

"Özbek halk ve sanat müziklerini modernleştirerek, Batı sentezi sunuyordum. Hayalim yurtdışına açılıp tanınmış bir sanatçı olmaktı. Kendim de öz Türk olduğumdan bunun için Türkiye'yi seçtim. 1992 yılında Adana'daki Türk Ocakları bir aylık bir turne için bizi buraya davet etti. Turne bitti, herkes gitti ve bir tek ben İstanbul'da kaldım."

"Burada bir şeyler yapmak istiyordum. O yüzden de 4 yıl boyunca şarkı söylemedim. Türk halkını tanıyıp Türkçeyi öğrenmeye karar verdim. Dili en iyi sokakta insanların içinde öğrenirsiniz. Özbekistan'ın meşhur sanatçısıydım ama Türkiye'de bir hiçtim ve kimse beni tanımıyordu. O 4 yılda Türkçeyi ve buradaki hayatı öğrendim. Çok zordu çünkü sanatçı olarak doğmuştum, şarkı söylemiyordum."

Şahsenem, 1996'da ise Klip Müzik Yapım'la sözleşme imzalıyor. İlk albüm "Seyyah" için çalışmaya başlıyorlar. Sanatçı o dönem büyük zorluk çektiğini itiraf ediyor:

"90'lardı ve Türkçe pop müziği patlamıştı. 'Bu Özbek kızı Özbekçe mi söyleyecek?' deyip albümün tutmayacağını düşünüyorlardı. Oysa muhteşem bir albüm yapmıştık. O zamanlar sanatçılara çok büyük yatırımlar yapılırdı. Bana inandılar. Ve albüm milyonlarca kişi tarafından dinlendi."