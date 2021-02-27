O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında!
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O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında!

27.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:18
O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında!

O BİR EFSANE | Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında!

CS: GO sahnesine adını altın harfler ile yazdırmış oyunculardan İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'in Şubat ayındaki en iyi anlarını sizler için derledik. Xantares en iyi Anlar Şubat 2021 yayında! iyi seyirler!

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Kaynak: Playerbros

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