Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü - Haberler
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Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü.

- Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü

KİNŞASA - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma kentinde yer alan Nyiragongo Yanardağı faaliyete geçti. En son geçtiğimiz yılın Mayıs ayında patlayan yanardağı, gökyüzüne kül ve duman püskürttü. Goma Volkan Gözlemevi'nden jeologlar, yanardağdaki sismik aktivitede artış olduğunu belirtti.

Yanardağda 22 Mayıs'ta meydana gelen patlama 32 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu. Çoğu komşu Ruanda'ya kaçarken, diğerleri hala Goma'daki geçici kamplarda yaşıyor.

Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü

Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü

Nyiragongo Yanardağı kül ve duman püskürttü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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