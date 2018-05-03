Nusret, Kapalıçarşı'daki Yeni Şubesini Halay Çekerek Kutladı
Sosyal medya paylaşımlarıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret Gökçe, yeni şubesinin açılışında çalışanlarıyla halay çekti.
Tuzlama hareketi ile tüm dünyada tanınan sosyete kasabı Nusret, Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi çalışanlarıyla halay çekerek kutladı.
YETENEĞİYLE YİNE BÜYÜLEDİ
Sosyal medyayı aktif kullanan ve çektiği her video milyonlarca kişi tarafından izlenen Nusret Gökçe, yine adından söz ettirmeyi başardı. Kapalıçarşı'da yeni açtığı şubeyi halay çekerek kutlayan Nusret, yeteneğiyle herkesi büyüledi.
GENÇLİK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Ünü Türkiye sınırlarını aşan işletmeci Nusret, geçtiğimiz günlerde gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaşmış ve çok sayıda beğeni almıştı.
NUSRET GÖKÇE KİMDİR?
Nusret Gökçe, 1983 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Ailesinin maddi sebepleri nedeniyle Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu 6. sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Bostancı'daki kasaplar çarşısında yoğun bir şekilde çalışarak kasaplık mesleğini öğrendi.
Yoğunluktan bazı günlerde 18 saat çalışmak zorunda kalan Nusret Gökçe, 2009'da Arjantin'e giderek dünya mutfağında neler olduğunu gözlemledi.
Üç ay boyunca çiftliklerde kaldı, restoranlarda ve kasaplarda gezerek dünyada kasaplığın nasıl olduğunu inceledi. Ardından 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada da sadece işinde profesyonelliği öğrenmek için New York'un dört ünlü restoranında ücretsiz olarak çalıştı ve ABD'de yaptığı bir menü ünlü gazete New York Times'da yayınlandı.
Türkiye'ye döndüğünde kendi yerini açmayı hedefleyen Nusret Gökçe, kendi et restoranını açtı ve iş hayatına ilk adımını attı. Gökçe, fenomenliğiyle beraber zaman içerisinde işlerini büyüttü. Ortadoğu'dan sonra Avrupa'da da mekanlar açtı ve son durağı da ABD oldu. 2 yıl önce Instagram'da 300 bin takipçisi bulunan Nusret'in şu an 12 milyon takipçisi var.
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halay ın amerikan halimiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başkasının adına sevinmek , onun başarısıyla gurur duymak mutlu olmak ne güzel şey . . Bide üstüne Türk ise :) Sende yapabilirsin . . bir anlığına içindeki kin, nefret, kıskançlığı bi kenera atıp 1 dakikalığına onun adına sevin. . bir şey kaybetmezsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ülkemizi iyi bir şekilde duyurdu, bu bana yeter.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Fiyatları kuyumcularla yarışırCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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caliskan adamlari severim helal olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır