Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor

20.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:40

Meşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe'nin mekanlarından birinin önünde oluşan kuyrukla ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; o kuyruğa giren kişiler figüran ve hepsine ücret ödeniyor.

Sıradan bir kasapken meşhur tuz serpme hareketi ve ilginç şovlarıyla yıldızı parlayan Nusret Gökçe'nin namı ülke sınırlarını aştı. Takipçi sayısıyla dünya starları ile yarışır hale gelen Nusret'in mekanlarından birinin önünde çekilen fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Bahsi geçen o fotoğrafta mekanın önünde vatandaşların kuyruğa girdiği ve içeriye girmek için sıra beklediği görünüyordu.

"FİGÜRANLAR BEKLİYORMUŞ"

Fotoğraf karesiyle ilgili bugünkü köşesinde bir yazı kaleme alan Hürriyet magazin yazarı Orkun Ün, Nusret'in restoranlarının önündeki kuyrukta bekleyenlerin figüran olduğunu öne sürdü. Nusret'in dükkanları önünde oluşan kalabalıklara bir anlam veremediğini ve konuyu araştırdığını belirten Ün, "Yağmur çamur dinlemeyen yüzlerce kişi, kapıda içeriye girmek için sıra bekliyor, bu nasıl olur diyordum... İçeride bedava dağıtılan bir şey de yok üstelik diye hayret ediyordum... İddialara göre (aslında bu iddiaları yazıyı yazmadan önce sağlam kanıtlara dayandırdım) Nusret'in, Etiler ve Nişantaşı'ndaki şubelerinde kapılarda figüranlar bekliyormuş" ifadesini kullandı.

"O TALEBİ KARŞILAYACAK OTOPARK ALANI YOK"

Yazısına "Siz kişi başı 1500 TL vereceğiniz bir yere girmek için sıra bekler misiniz?" şeklinde bir soruyla devam eden Ün, şu satırlara yer verdi: "Ben ödeyeceğiniz en düşük (!) ücreti yazdım. Kişi başı 3 bin lira ödeyeceğinizi varsayalım. Toplu taşıma ile gitmezsiniz diye tahmin ediyorum restorana. E o kalabalığın her biri arabasıyla gelse, Etiler'de de Nişantaşı'nda da o talebi karşılayacak bir vale sistemi, hadi valeyi geçtim otopark alanı yok."

Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor

İlgili Haberler

Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak'ın eşine şiddet uyguladığı iddia edildi
Ahmet Kaya'nın davalık olan filmi Almanya'da 10 bin kişi izledi
Ahmet Kaya'nın davalık olan filmi Almanya'da 10 bin kişi izledi
Haber Yorumları (8)
TT: Mantığa bak otopark yokmuş, Bazıları gelir otobüsle 3000 TL hesap verir, üç kira parası verdiği telefonuyla selfisini çekilir ve sınıf atladığını zanneder.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ: Bu dönemde oraya ödeyecek o kadar para varmı millette ??
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
ERKAN: Hadi ordan para veriyormuş. Adam türkiyeyi temsil ediyor kendini bilmezler adamı karalıyor utanmadan.
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sinan Akçıl Ercan Kesal Serdar Ortaç Yavuz Bingöl
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Çocuk İntihar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 13:02:19. #1.15#
title