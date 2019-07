Nusret Gökçe paylaşımıyla akıllara "Evleniyor mu" sorusunu getirdi

Saltbae hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, bu sefer paylaştığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Instagram'da etin arasında sıkıştırılmış bir tektaş yüzük fotoğrafı paylaşan Nusret, "She said yes (evet dedi)" notunu yazdı. Nusret'in bu paylaşımı, takipçilerinin "Evleniyor musun?" sorularını beraberinde getirdi.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

1983 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Nusret Gökçe, maden işçisi bir babanın 5 evladından birisidir.Henüz iki yaşındayken ailesiyle birlikte Erzurum'dan Darıca'ya göç eden Nusret, maddi sebepler dolayısıyla Darıca Faik Şahenk Ortaokulu'nu altıncı sınıfta bırakmak zorunda kalmıştır.

Meslek hayatına Bostancı'daki kasaplar çarşısında başlayan Nusret, uzun bir süre kasp çıraklığı yapmıştır. Büyük bir kasap dükkanında 10 ustayla aynı anda çalışan Nusret, günde 18 saat aktif olarak çalışmıştır. Et doğramadaki profesyonelliğini dar zamanda çok iş yapma konusuna borçlu olan Nusret, ilk olarak 2007 yılında İstinye Park'ta açılan kasap-restoran konseptinde çalışmaya başlamıştır. Bu deneyimin ardından Dünya üzerindeki diğer restoran konseptlerini görmek isteyen genç girişimci, Arjantin'e doğru yola çıkmıştır.