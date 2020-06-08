Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
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Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin mandaların sağıldığı tesiste poz vermesi sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Cem Seymen, Nusret'in kısa sürede gündem olan fotoğrafı için "Gördüğüm en ahlaksız fotoğraf" yorumunu yaptı.

08.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:13

Sosyal medya hesabından yayınladığı et kesme videolarıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Nusret Gökçe, sağılmak için getirilen mandaların içinde poz verdi. Bu anları 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Çok önemli toplantı" notuyla paylaşan Gökçe için Twitter'da tepki gösterilen paylaşımlar yapıldı.

"EN AHLAKSIZ, EN ACIMASIZ, EN İĞRENÇ FOTOĞRAFLARDAN BİRİ"

Gazeteci Cem Seymen, Nusret'in mandaların içinde verdiği pozuna "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor" dedi.

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise Gökçe'nin fotoğrafına "George Orwell'ın "Bütün hayvanlar eşittr. Bazıları daha eşittir" sözüyle tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da sosyetik kasabın pozunu eleştirdi.

İşte Nusret Gökçe için yapılan bazı yorumlar...

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği pozuna sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği pozuna sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
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