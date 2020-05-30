Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
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Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi

Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen erkek kardeşi kasap Özgür Gökçe, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla görenleri hayrete düşürdü.

30.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:21

Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya ulaşan Nusret Gökçe'nin kendisi gibi kasap olan kardeşi Özgür Gökçe'nin pozları sosyal medyaya damga vurdu. Kardeşlerin birbirine olan benzerlikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

ABİ KARDEŞ RAKİP OLDU

Dünyanın çeşitli yerlerinde mekanı bulunan Nusret'in ünlü etçi kardeşi Özgür Gökçe, kendi camiasında Sultan Chef olarak tanınıyor. Sultan Chef, yıllar önce Türk menşeili bir şirket ile anlaşarak Kuveyt'teki restoranın başına geçti. Kuveyt'te "Sultan Cheff" olarak açılan restoranda et pişirip herkesin gönlünü kazanan Özgür Gökçe, abisine de rakip oldu.

Nusret Gökçe'nin ikizi kadar benzeyen kardeşi görenleri şaşkına çevirdi

İki kardeşin birbirine olan benzerliği ise görenleri şaşırttı. İkiz kadar benzeyen iki kardeş, verdikleri pozlarla da adlarından söz ettiriyor.

İşte Nusret Gökçe'nin ikizi kadar benzeyen kardeşi Özgür Gökçe:

Nusret Gökçe'nin ikizi kadar benzeyen kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Nusret Gökçe'nin ikizi kadar benzeyen kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Nusret Gökçe'nin ikizi kadar benzeyen kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Nusret Gökçe'nin ikizi kadar benzeyen kardeşi görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
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