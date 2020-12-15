Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
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Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor

15.12.2020 08:28 | Son Güncelleme: 15.12.2020 08:56

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, Londra'da yeni restoranını açmaya hazırlanıyor. Mekanı için 850 bin TL maaş vereceği bir müdür arayan Gökçe, bunun için iki şart sundu.

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran ve ülkenin çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere'nin başkenti Londra'da açıyor. Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.

850 BİN TL MAAŞ VERECEK

Milliyet'te yer alan habere göre, Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı. İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini arıyor. Nusret Gökçe'nin dünya çapında 20'ye yakın et lokantası bulunuyor.

Menülerindeki fiyatlarıyla çok konuşulan Nusret, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino ile günlerce konuşulmuştu.

Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Haber Yorumları (10)
MURAT: Nusret abi, Bu fiyatın onda birine temizlik görevlisi olarak çalışmaya hazırım. Üniversite Linsans Mezunuyum. Ben gelebilirim :)
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AAS: para az 850 tl neya askeri üçretten az :):)
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EL PATRON: Bu adamin tipine hastayim. Isi biliyor ve cok guzel ticaret yapiyor. Basarisinin devam etmesi dilegiyle.
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