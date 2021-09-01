Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Nusret Çetinel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi!
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Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Nusret Çetinel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Nusret Çetinel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi!
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Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nusret Çetinel'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti? Nusret Çetinel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi! İşte detaylar...


Nusret Çetinel kaç yaşında vefat etti? Nusret Çetinel mesleği ne? Nusret Çetinel doğum tarihi kaç? Nusret Çetinel seslendirme yaptığı filmler nelerdir? Nusret Çetinel'in rol aldığı filmler ve diziler hangisi? Nusret Çetinel ile ilgili bilgiler sizlerle...

NUSRET ÇETİNEL VEFAT MI ETTİ?

Bir dönemin efsane dizisi Bizim Evin Halleri'nde Şadan karakterini canlandıran ve birçok önemli yapımda rol alan Nusret Çetinel, 69 yaşında yaşamını yitirdi.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Nusret Çetinel doğum tarihi : 26 Ocak 1952

Nusret Çetinel kaç yaşında vefat etti : 69 yaşında

Nusret Çetinel nereli : Ankara

Nusret Çetinel mesleği ne : Oyuncu ve seslendirme sanatçısı

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

NUSRET ÇETİNEL ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2011 : Hür Adam : Mahkeme Reisi

2002 : Bizim Evin Halleri : Sadan

2006 : Yağmurdan Sonra : Mithat

2007 : Hakkını Helal Et : Komiser Asım

2008 : Son Ağa : Erdal Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2010-2011 : Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Yalçın Sinanoğlu

2016 : Sevda Kuşun Kanadında : Zahit Kotku

2019 : Aşk Ağlatır : Hikmet Dede

2021 : Mavera : Halife Müsterşid

NUSRET ÇETİNEL SESLENDİRME YAPTIĞI YAPIMLAR

2014 : Rafadan Tayfa : Basri Amca

2016 : İbi : Tidebo

2017 : Aslan : Hasan Dede Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Nusret Çetinel kimdir? Nusret Çetinel nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Nusret Çetinel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi! - Haberler
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