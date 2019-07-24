Nusret, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızını ağırladı

Dünyaca ünlü yıldızların uğrak yeri olan sosyete kasabı Nusret'in bu seferki konuğu ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany'di.

MİKANOS'TAKİ ŞUBESİNDE AĞIRLADI

Geçtiğimiz ay son şubesini Yunanistan'ın gözde tatil noktası Mikonos'a açan Nusret bölgenin kısa sürede ilgi odağı oldu. Son restorantıyla ününe ün katan Nusret, adaya ayak basan her tatilcinin yakından takip ettiği isim oldu. O isimlerden birisi de Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'tan olan kızı Tiffany Trump'tı.

KUŞ UÇURTULMADI

Trump'ın 25 yaşındaki kızı için restorantta yoğun güvenlik önlemleri alındı. İşletme civarında kuş uçurtulmadı.Tiffany'nin korumaları, yemekten bir süre önce hem işletmeyi hem de bölgeyi sıkı güvenlik taramasından geçirdi. Alınan bir takım önlemlerden sonra da Tiffany Trump, Nusret'e giriş yaptı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Dostlarıyla ziyafet çeken Tiffany, yemeklerden oldukça memnun kaldı. Nusret de Trump ile olan fotoğrafını '01.50' notu ile Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.