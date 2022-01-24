Nusrat Ghani: İngiltere'de, 'Bakan yardımcılığı görevimden alınmama gerekçe olarak Müslümanlığım gösterildi' diyen milletvekilinin iddiaları için...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020'de Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinden alınmasına gerekçe olarak "Müslüman olmasının" gösterildiğini söyleyen Muhafazakar Parti milletvekili Nusrat Ghani'nin iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatını verdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020'de Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinden alınmasına gerekçe olarak " Müslüman olmasının" gösterildiğini söyleyen Muhafazakar Parti milletvekili Nusrat Ghani'nin iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatılması talimatını verdi.

İktidar partisi milletvekili Ghani, Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada o dönem partinin disiplinden sorumlu yetkilisine neden görevden alındığını sorduğunu ve 'Müslümanlığının bazı meslektaşlarını rahatsız ettiği' yanıtını aldığını söylemişti.

Başbakanlığın soruşturma kararıyla ilgili açıklamasında, Johnson'ın bu iddiaları "çok ciddiye aldığı" belirtildi.

O dönemde de Muhafazakar Parti'nin disiplinden sorumlu yetkilisi olan Mark Spencer ise Ghani'nin iddialarının doğru olmadığını savundu.

Spencer, o dönem Johnson'ın Ghani'ye resmi şikayette bulunmasını tavsiye ettiğini ancak eski bakan yardımcısının bunu yapmadığını söyledi.

Ghani ise parti içinde dışlanacağı ve kariyerinin zarar göreceği endişesiyle sessiz kaldığını belirtti.

'Parti içinde İslamofobik ırkçılık önemsenmiyor'

Eski Dışışleri Bakan Yardımcılarından Barones Sayeeda Warsi, Ghani'nin deneyiminin hükümet içinde 'herkesin bildiği bir sır olduğunu' söyledi.

BBC'ye konuşan Warsi, Johnson'ın soruşturma kararının bir "başlangıç" olduğunu ancak soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sayeeda Warsi, Muhafazakar Parti içinde 'İslamofobik ırkçılığın, diğer ırkçılık türleri kadar ciddi görülmediğini ve konu medyaya yansımadığı sürece harekete geçilmediğini' savundu.

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise Twitter'daki paylaşımında partisinde "İslamofobiye veya herhangi bir ırkçılığa yer olmadığını" yazdı.

Zahawi iddiaların "düzgün bir şekilde soruşturulması ve ırkçılığın ortadan kaldırılması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Sajid Javid de konunun "düzgün bir soruşturmaya" ihtiyaç duyduğunu belirterek, Ghani'yi "resmi bir şikayette bulunmasında" destekleyeceğini ve Ghani'nin "dinlenmesi gerektiğini" ifade etti.

Nusrat Ghani, 2018 yılında Theresa May hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı'nda görevine atanmış ve Avam Kamarası'nda konuşan ilk Müslüman kadın bakan yardımcısı olmuştu.

Ghani, Şubat 2020'de ise Johnson tarafından görevinden alınmıştı.