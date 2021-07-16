Nush ne demek? Nush anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Nush, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Nush ne demek? Nush anlamı ne? İşte, Nush kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nush kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nush anlamı ne? Nush ne demek?
NUSH NE DEMEK?
Nush:
•Nasihat, ögüt.
•Nasîhat, öğüt.Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr, Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
•Nasihat, öğüt.
•Öğüt, nasihat.