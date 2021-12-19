NUSAYBİNLİ ÖĞRENCİLERDEN 'DÜNYANIN İLK ÜNİVERSİTESİ NİSİBİS AKADEMİSİ' BELGESELİ

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi iş birliğiyle oluşturulan Film Atölyesi tarafından çekilen 'Dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi' belgeselinin galası yapıldı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Nusaybin Kaymakamlığı ve Nusaybin Belediyesi iş birliğiyle liselerde okuyan 25 öğrencinin de gönüllü olarak katıldığı projeyle yaklaşık 1700 yıllık tarihe dayanan 'Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin konu edildiği belgesel için eğitim verildi. 3 gün boyunca uygulamalı eğitim alan öğrenciler, ardından akademisyenlerin de desteğiyle belgesel çekimlerini tamamladı. Belgesel, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, Dr. Emre Doğan, yönetmen ve öğretim görevlisi Ahmet Bikiç ile araştırma görevlisi Okan Kırbacı ve 25 Nusaybinli öğrenciden oluşan ekiple çekildi. "Dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi' belgeselinin Nusaybin Mitanni Kültür Merkezi'nde galası yapıldı.

Kaymakam Ercan Kayabaşı, belgeselden duyduğu mutluluğu dile getirerek, Dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi'nin belgeselinin galasını gerçekleştirdik. Nusaybin'in, belki de Mardin'de ilk defa bir film atölyesi gerçekleştirildi. Akabinde de çok yüksek katılımlı bir etkinlik ile galasını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu atölyemizi özel kılan, en önemli sebeplerden biri Nusaybin'deki en önemli, en kıymetli eserlerimizden biri olan Nisibis Akademisi'ni yine Nusaybin'in kendi evlatları tarafından belgeselinin çekilmesi dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Biz iyi ki katkı verdik diye düşünüyoruz. Gençlerimizin gözlerindeki pırıltıyı görmek, Nusaybinlilerin sonuna kadar destek verdiklerini, salonu ağzına kadar dolduklarını görmek, insanlarımızın yüzündeki tebessüm gerçekten bizi, emeklerimize değdiğini gösterdi. Çok da nitelikli bir film ortaya çıkmış durumda. Eminim gençlerimizin ömür boyu hatırlayacakları, anlatacakları, belki kariyer tercihlerini etkileyecekleri bir deneyim oldu diye konuştu.