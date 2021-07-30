Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi

Nusaybin Nüfus Müdürlüğü 'Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi' kapsamında yenilendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında modernize edildi.

Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında modernize edildi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni konsepte uygun yenilenen Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçe Nüfus Müdürü Gazi Yenigün ve personel ile görüşen Yalçın, yenilenen İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Polatlı'da kışla içinde yangın çıkartmaya çalışan zanlının konutu terk etmemesine karar verildi
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor
Görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele sürerken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı
Görüntüler Türkiye'den! Korona ile mücadele sürerken kuş gribi patlak verdi, onlarca hayvan toplandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Ömer Halisdemir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Aytaç Kara Abdullah Avcı Roger Schmidt Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 13:17:35. #1.14#

title