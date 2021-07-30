Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında yenilendi
Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında modernize edildi.
Nusaybin Nüfus Müdürlüğü "Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi" kapsamında modernize edildi.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni konsepte uygun yenilenen Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
İlçe Nüfus Müdürü Gazi Yenigün ve personel ile görüşen Yalçın, yenilenen İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak